Швейцария ввела новые санкции против РФ

Власти Швейцарии ввели санкции против российских компаний, а также физических и юридических лиц.

Швейцария вслед за ЕС расширила список антироссийских рестрикций, следует из списка, опубликованного государственным секретариатом по экономике страны.

Отмечается, что санкции были введены в отношении 9 физических и 45 юридических лиц.

Также в санкционном списке оказался исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко.

Кроме того, Швейцария ввела ограничения и в отношении иностранных компаний, связанных с морскими перевозками из Турции, Азербайджана, ОАЭ и других стран.

Также в черном списке оказался 18-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России.

Однако при этом 5 физлиц и 6 компаний были исключены из списка санкций.

Напомним, ранее Европейский союз ввел дополнительные антироссийские санкции 15 июня.