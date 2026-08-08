Баку и Вашингтон обсудили двусторонние контакты в области экономики

Замглавы МИД Азербайджана посетил США и встретился с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии для обсуждения стратегического партнерства в области экономики.

Азербайджан и Соединенные Штаты обсудили развитие партнерства, а также нормализацию отношений Баку и Еревана, сообщили в МИД АР.

Отмечается, что заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Вашингтон и встретился с первым заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эндрю Стоу.

Как сообщили в Азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, стороны рассмотрели актуальные вопросы партнерства в сфере экономики.

Эльнур Мамедов и Эндрю Стоу обсудили реализацию Хартии о стратегическом партнерстве и итоги Бакинского экономического диалога.

Также, согласно пресс-службе МИД, Мамедов поведал американской стороне о развитии азербайджано-американского диалога в свете недавней годовщины Вашингтонского саммита.