Вестник Кавказа

Баку и Вашингтон обсудили двусторонние контакты в области экономики

Флаг США и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы МИД Азербайджана посетил США и встретился с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии для обсуждения стратегического партнерства в области экономики.

Азербайджан и Соединенные Штаты обсудили развитие партнерства, а также нормализацию отношений Баку и Еревана, сообщили в МИД АР.

Отмечается, что заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Вашингтон и встретился с первым заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эндрю Стоу.

Как сообщили в Азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, стороны рассмотрели актуальные вопросы партнерства в сфере экономики.

Эльнур Мамедов и Эндрю Стоу обсудили реализацию Хартии о стратегическом партнерстве и итоги Бакинского экономического диалога.

Также, согласно пресс-службе МИД, Мамедов поведал американской стороне о развитии азербайджано-американского диалога в свете недавней годовщины Вашингтонского саммита.

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