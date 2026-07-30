Экспорт голубики из Грузии вырос в 1,6 раза

Грузия в этом году нарастила сезонные поставки голубики в другие страны в 1,6 раза. Более 90% экспорта грузинской голубики приходится на Россию.

В министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии сообщили о росте экспортных поставок голубики.

С начала мая по 10 августа Грузия экспортировала 9,9 тыс т голубики, что превышает показатели прошлого года на 3,5 тыс т или в 1,6 раза. Стоимость экспорта составила $63,3 млн, рост составил 47% или $20,3 млн.

Голубика из Грузии в 2026 году поставляется в 17 стран, при этом основной покупатель – Россия, на нее приходится около 90% всего экспорта (свыше 9 тыс т). Также грузинская голубика поступает на рынки стран Евросоюза, а также Армении, Турции и ОАЭ.