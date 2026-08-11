Politico: Вашингтон теряет вес в глазах арабских союзников после отказа Израиля принять мирный план США по Газе. Союзники ожидают давления на Нетаньяху от Трампа.

США постепенно утрачивает поддержку союзников на фоне неспособности Вашингтона добиться урегулирования на Ближнем Востоке, а также отказа Израиля от мирного проекта по Газе, передает издание Politico.

По данным СМИ, отказ Тель-Авива от плана урегулирования в Газе, представленного Белым домом, негативно влияет на доверие к созданному Дональдом Трампом Совету миру.

Как отметили источники в дипломатических кругах, Вашингтон либо не обладает инструментами влияния для реализации своего плана по Газе, либо не имеет политической воли для воплощения в жизнь своего замысла. Арабские союзники ожидают, что Трамп окажет давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Отказ Нетаньяху от мирного плана будет иметь серьезные долгосрочные последствия для региональной стабильности и безопасности Израиля. Президент [Дональд] Трамп — единственный, у кого есть потенциал повлиять на эту ситуацию, поскольку он мог бы попытаться утвердить свой политический авторитет, надавив на Нетаньяху, чтобы тот пересмотрел свою позицию"

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Диписточник в одной из западных стран отметил, что политика "умиротворения" Израиля не работает, а Тель-Авив является препятствием на пути к миру в регионе.

Интересно отметить, что в самом Белом доме не согласились со скепсисом дипломатов. По информации источника в Вашингтоне, жесткая позиция Нетаньяху вписана в контекст внутренней политики и предстоящих выборов в Израиле. При этом Тель-Авив готов сотрудничать в "практической плоскости", отметили в Белом доме.