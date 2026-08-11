США теряют авторитет у союзников после отказа Израиля от мирного плана по Газе – СМИ

США постепенно утрачивает поддержку союзников на фоне неспособности Вашингтона добиться урегулирования на Ближнем Востоке, а также отказа Израиля от мирного проекта по Газе, передает издание Politico.
По данным СМИ, отказ Тель-Авива от плана урегулирования в Газе, представленного Белым домом, негативно влияет на доверие к созданному Дональдом Трампом Совету миру.
Как отметили источники в дипломатических кругах, Вашингтон либо не обладает инструментами влияния для реализации своего плана по Газе, либо не имеет политической воли для воплощения в жизнь своего замысла. Арабские союзники ожидают, что Трамп окажет давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Отказ Нетаньяху от мирного плана будет иметь серьезные долгосрочные последствия для региональной стабильности и безопасности Израиля. Президент [Дональд] Трамп — единственный, у кого есть потенциал повлиять на эту ситуацию, поскольку он мог бы попытаться утвердить свой политический авторитет, надавив на Нетаньяху, чтобы тот пересмотрел свою позицию"
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Диписточник в одной из западных стран отметил, что политика "умиротворения" Израиля не работает, а Тель-Авив является препятствием на пути к миру в регионе.
Интересно отметить, что в самом Белом доме не согласились со скепсисом дипломатов. По информации источника в Вашингтоне, жесткая позиция Нетаньяху вписана в контекст внутренней политики и предстоящих выборов в Израиле. При этом Тель-Авив готов сотрудничать в "практической плоскости", отметили в Белом доме.