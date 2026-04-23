Страны Каспия должны совместно решить проблему обмеления водоема

Россия призвала ученых прикаспийских стран объединиться для решения проблемы обмеления Каспия, чтобы обеспечить экологическую безопасность региона и свести к минимуму ущерб от климатических трансформаций.

В нынешней ситуации с критическим обмелением Каспийского моря прикаспийским странам нужно объединить свой научный и технический потенциал для более ясного понимания процесса, заявил на научно-практической конференции "Охрана экосистемы Каспийского моря: региональное сотрудничество и устойчивое развитие", проходящей в туркменском городе Туркменбаши, временный поверенный в делах России в Туркменистане Петр Щукин.

"В этих условиях крайне важно объединить научный и технический потенциал всех прикаспийских государств для более ясного понимания причин цикличности Каспия, подготовки прогнозов, обеспечения экологической безопасности региона и принятия практических мер для минимизации ущерба от климатических трансформаций"

- Петр Щукин

Дипломат отметил: для России вопрос обмеления стоит особенно остро: за последние 20 лет площадь обмелевших участков уже превысила 20 тыс кв км, что пагубно влияет на биосферу и экосистему Каспия, работу портов, рыболовство и устойчивое развитие экономико-хозяйственной деятельности, - передает ТАСС.

Власти страны надеются, что важный импульс этой работе придадут решения, которые будут приняты на инициированном туркменской стороной Каспийском экологическом саммите в октябре текущего года, добавил Петр Щукин.

Напомним, конференция, проходящая в национальной туристической зоне "Аваза" в городе Туркменбаши на туркменском берегу Каспия, посвящена Международному дню Каспийского моря, ежегодно отмечаемому 12 августа.