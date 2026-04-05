Баку призвал к коллективным решениям по уровню Каспия

Президент COP29 выразил уверенность, что снижение уровня воды в Каспийском море требует коллективных решений, данная проблема – общий вызов.

Снижение уровня Каспия является общим вызовом и решение ситуации должно осуществляться коллективно, об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на Региональном экологическом саммите 2026 в Астане.

Прежде всего он напомнил, что Азербайджанская Республика в рамках COP29 в 2024 году провела министерскую встречу высокого уровня с участием представителей прикаспийских стран, Программы ООН по окружающей среде (UNEP), международных организаций и доноров. Данное мероприятие было посвящено проблеме снижения уровня воды в Каспийском море.

"По итогам мероприятия была принята Декларация прикаспийских государств, ставшая первым коллективным обязательством по укреплению сотрудничества в этой сфере"

– Мухтар Бабаев

На основе этой декларации Секретариат Тегеранской конвенции подготовил документ на 2026-2036 годы, продолжил он. Документ представляет собой план действий на 10 лет, предусматривающий рамки для скоординированных мер в предстоящее десятилетие.

Бабаев добавил, что по запросу Азербайджана UNEP также подготовила и представила на COP29 рабочий документ по колебанию уровня Каспия и изменению климата.

"На COP30 в Белене Азербайджан провел уже третий подряд министерский диалог по этой теме, по итогам которого также была принята декларация, ставшая важным продолжением совместных усилий"

– Мухтар Бабаев

Президент COP29 подчеркнул важное значение участия всех партнеров и призвал государства Прикаспийского региона и международные организации перейти от слов к действиям.