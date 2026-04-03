Уровень Каспия может стабилизироваться в ближайшие годы

В Институте водных проблем РАН считают, что уровень воды в Каспийском море может вскоре стабилизироваться, он может остаться на уровне выше 29 м.

Каспийское море в ближайшие годы может стабилизироваться и сохранить текущий уровень, рассказал главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

"Если в 1995 году мы фиксировали − 26,5 метра - это была максимальная отметка, то на данный момент она составляет − 29,3 метра. В сложившихся климатических условиях мы пришли к выводу, что в ближайшие годы его уровень может стабилизироваться на современных отметках"

– Михаил Болгов

Ученый пояснил в беседе с РИА Новости, что при этом прогноз включает большой интервал колебания уровня, почти метр.