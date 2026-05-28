Вестник Кавказа

Авария оставила без света десятки населенных пунктов в Дагестане

Лампочка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Энергоснабжение прервалось в нескольких десятках населенных пунктов Дагестана. Причина, по данным МЧС, – авария на линии.

Подача света прекратилась более чем в 40 населенных пунктах Дагестана, соответствующее сообщение опубликовано на сайте республиканского МЧС.

Отключения зарегистрированы в 42 населенных пунктах. Они охватили четыре района Дагестана: Акушинский, Ахтынский, Шамильский и Цунтинский.

Причина ЧП уже известна: свет отключился из-за замыкания на линии.

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся. В них участвуют 28 человек, они используют восемь единиц техники.

