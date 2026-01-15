Иностранец приговорен к 20 годам лишения свободы за планирование теракта в Ессентуках

Житель иностранного государства получил приговор в 20 лет лишения свободы за то, что планировал устроить взрыв на железной дороге в Ессентуках.

Приговор был вынесен Южным окружным военным судом гражданину иностранного государства, который планировал устроить теракт в Ессентуках, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Следствие установило, что в январе минувшего года подсудимый, придерживавшийся радикальных взглядов, начал выполнять задание участника террористической организации, личность которого пока не известна.

В частности, мужчина планировал организовать взрыв на железнодорожном объекте в Ессентуках.

"Южный окружной военный суд назначил жителю иностранного государства наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс рублей"

– пресс-служба