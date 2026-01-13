Ессентуки в 2025 году поставили рекорд по турпотоку

В прошлом году турпоток в Ессентуки оказался рекордным. Ставропольский курорт принял более 340 тыс гостей – организованных туристов.

В 2025 году в Ессентуках побывало свыше 340 тыс человек, турпоток оказался на 31% больше, чем годом ранее, поделились в управлении пресс-службы и информполитики губернатора Ставропольского края.

"Статистика свидетельствует о росте привлекательности курорта круглый год. За 2025 год город принял порядка 342 тыс организованных отдыхающих - это на 81 тыс человек больше, чем в 2024-м. Прирост составил 31%"

– пресс-служба

Отмечается, что такое количество туристов стало рекордным для курорта.

Всего же Ессентуки посетило более 2,6 млн человек, по данным мобильных операторов, это самостоятельные туристы, однодневные экскурсанты и другие визитеры.

Город оказался популярен и в новогодние каникулы - за этот период его посетила 171 тыс туристов.