Объем сбора турналога на Ставрополье удвоится в 2026 году

Сборы туристического налога в Ставропольском крае в 2026 году составят 2 млрд рублей и его объем увеличится с этого года почти в два раза.

Объем сбора турналога на Ставрополье планируется увеличить почти в 2 раза в текущем году, такое заявление сделал губернатор Владимир Владимиров в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Ожидается, что он составит почти 2 млрд рублей, также уточнил губернатор.

"Мы за 2024 год собрали нашего туристического сбора чуть больше 1 млрд, но его платил человек. А сейчас мы все это "перевесили" на гостиницы (...) Сейчас мы за 9 месяцев 2025 года имеем статистику 543 млн. На 2026 год мы приняли решение и увеличили в два раза"

— Владимир Владимиров

Губернатор также отметил, что каждый месяц увеличивается количество гостиниц и отелей (средств размещения), которые платят туристический налог с квадратного метра.