Кобахидзе поздравил мусульманскую общину Грузии с Курбан-байрамом

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравил мусульманскую общину страны с наступившим праздником Курбан-байрам.
В поздравительном послании подчеркивается в частности, что сосуществование с мусульманской общиной в Грузии, длившееся на протяжении многих веков, а также взаимоуважение и взаимное почитание культурных ценностей станут базой для сильного будущего страны.
"Сердечно поздравляю наших мусульманских соотечественников с праздником Курбан-байрам – праздником добра, взаимопомощи и надежды"
– Ираклий Кобахидзе
Глава правительства обратил внимание на важнейшее значение, которое имеет обеспечение мира и гармонии между религиозными общинами в Грузии, отметив, что эта традиция входит в число главных ценностей страны.
"Сегодня я присоединяюсь к праздничному настроению, царящему в ваших семьях, и желаю каждому из вас мира, благополучия и счастья"
– Ираклий Кобахидзе