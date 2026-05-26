Кобахидзе поздравил мусульманскую общину Грузии с Курбан-байрамом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил мусульманской общине поздравительное послание по случаю праздника Курбан-байрам.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравил мусульманскую общину страны с наступившим праздником Курбан-байрам.

В поздравительном послании подчеркивается в частности, что сосуществование с мусульманской общиной в Грузии, длившееся на протяжении многих веков, а также взаимоуважение и взаимное почитание культурных ценностей станут базой для сильного будущего страны.

"Сердечно поздравляю наших мусульманских соотечественников с праздником Курбан-байрам – праздником добра, взаимопомощи и надежды"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства обратил внимание на важнейшее значение, которое имеет обеспечение мира и гармонии между религиозными общинами в Грузии, отметив, что эта традиция входит в число главных ценностей страны.

"Сегодня я присоединяюсь к праздничному настроению, царящему в ваших семьях, и желаю каждому из вас мира, благополучия и счастья"

– Ираклий Кобахидзе