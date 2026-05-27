Ильхам Алиев открыл новое предприятие в Ханкенди

В Ханкенди появилось предприятие по производству рабочих перчаток. Участие в открытии принял президент Азербайджана. Продукция будет поставляться на внутренний рынок, а в будущем и в Европу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая открыл в городе Ханкенди новое производство.

С участием азербайджанского лидера состоялась церемония открытия предприятия по производству рабочих перчаток ООО GP Safety.

Учредитель предприятия Хикмет Асадов проинформировал Ильхама Алиева о деятельности GP Safety. Он рассказал, что на предприятии будут производиться рабочие перчатки различного назначения четырех видов. В год завод будет выпускать 25 млн пар перчаток, которые будут реализовываться внутреннем рынке. В будущем может быть налажен экспорт перчаток из Ханкенди на европейский рынок.

На предприятии созданы 35 рабочих мест, инвестиции в проект составили 3,5 млн манатов. Также в создании предприятия была оказана государственная поддержка: Фонд развития бизнеса Азербайджана при Минэкономики страны выделил льготный кредит в размере 1 млн манатов; на основании документа о поощрении инвестиций предприятие освободили от НДС в размере 238 тыс манатов на ввозимую технику и оборудование.

В рамках посещения нового предприятия президент Азербайджана побеседовал с сотрудниками и напомнил о развитии транспортной инфраструктуры в регионе.

"Сейчас и дорога прокладывается, будет удобнее. До города Шуша (из Ханкенди) можно будет доехать за десять минут. Будет еще и канатная дорога"

– Ильхам Алиев