Для студентов стартовала специальная программа туризма

Студенты российских и зарубежных вузов дружественных стран смогут поучаствовать в стартовавшей в России программе "Студенческий туризм" и недорого отдохнуть в общежитиях университетов - партнеров проекта.

В России дан старт уже шестому по счету сезону программы молодежного и студенческого туризма "Студтуризм", которую запустили в 2021 году по инициативе президента Владимира Путина, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба кабмина РФ.

"Программа стимулирует молодежный туризм и углубляет научно-образовательное сотрудничество разных регионов и даже стран. Она постоянно расширяется: если в первом сезоне участвовали 15 вузов из 14 регионов страны, то в 2026 году инициативу поддерживают уже 287 университетов из 85 субъектов России"

- Дмитрий Чернышенко

Программа позволяет студентам, аспиратам, молодым ученым и специалистам в возрасте до 35 лет путешествовать, размещаясь в общежитиях университетов - партнеров проекта, напомнили в правительстве, передает портал "Это Кавказ".

В программе также могут принять участие студенты вузов Беларуси, Абхазии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии и Армении, а чтобы их летний отдых прошел продуктивно и насыщенно, в процессе отдыха они смогут поучаствовать в работе специальных образовательных модулей а также пройти по научно-популярным маршрутам.

Планируется, что в нынешнем 2026 году в путешествия по программе отправятся 25 тыс молодых людей – это на 5 тыс больше, чем годом ранее. Процесс интересен им и тем, что, отдыхая, студенты знакомятся с единомышленниками по научной и исследовательской деятельности, налаживают профессиональные связи и изучают историю и культуру конкретного российского региона.