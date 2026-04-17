Молодежь Северного Кавказа начинает копить на пенсию до 35 лет

Молодые люди на Северном Кавказе считают, что делать сбережения на пенсию следует начинать в возрасте до 35 лет, к пенсии большинство планирует накопить по крайней мере 5 млн рублей.

Основная часть молодежи в СКФО считает, что откладывать на пенсию нужно начинать уже в начале карьеры – до 35 лет, следует из результатом совместного исследования НПФ "Будущее" и РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Мнения, что откладывать на пенсию нужно начинать в возрасте до 35 лет, придерживаются 67% молодых жителей Северо-Кавказского федерального округа, из них 9% уже занялись формирование долгосрочных сбережений, еще 46% намерены начать откладывать на пенсию в ближайшее время.

Опрошенные (81%) хотели бы получать пенсию не менее 50 тыс рублей.

Также опрос показал, что 57% жителей СКФО рассчитывают на капитал в размере от 5 млн до 10 млн рублей, 11% намерены накопить к пенсии 1-3 млн рублей, 22% – 3-5 млн рублей.

Опрос был проведен методом онлайн-анкетирования.