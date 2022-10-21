Пенсия: кто придумал, где она самая большая и где самая маленькая в мире

Пенсия - один из показателей благополучия любого государства: чем она больше, тем выше качество жизни населения. Кто придумал пенсию и где пожилые люди получают больше всего - рассказываем в нашем материале.

Кто придумал пенсию?

Пенсия как практика ухода с работы по достижении определенного возраста c последующей компенсацией со стороны работодателя/государства появилась относительно недавно, в конце XIX века. До 1890-х годов отдельные компании в промышленно развитых странах мира, включая США и Великобританию, практиковали предоставление пособия для своих сотрудников, которые по возрасту больше не могли работать. Первой страной мира, которая приняла программу социальных выплат для всех работающих граждан по достижению пожилого возраста стала Германия, а придумал ее канцлер Отто фон Бисмарк. Социальное страхование было предусмотрено как по возрасту, так и по инвалидности, а обеспечивали его в виде обязательных взносов работники, работодатели и государство. До 1916 года возраст выхода на пенсию в Германии был 70 лет. Именно Германия дала толчок развитию пенсионных систем в Европе, а также в США.

Пенсия в Российской империи

Первыми, кто стал получать пенсию в Российской империи, были офицеры флота. Об этом распорядился в начале XVIII века Петр I. В первой половине XIX века пенсионное жалование усилиями Николая I стали выплачивать государственным служащим с чинами, которые за свою службу не совершили серьезных проступков. К началу XX века пенсию начали выплачивать преподавателям, медицинскому персоналу, а также работникам промышленных предприятий. Крестьянам, составлявшим значительную населения страны, пенсия не назначалась.

В какой стране самая большая пенсия?

На сегодняшний день, страны с самыми большими пенсиями в мире - это Нидерланды, Дания и Исландия. Среднее пенсионное обеспечение в них составляет около $ 2,5 тысяч в месяц. По всей Европе средняя пенсия составляет примерно $1,5 тысячи в месяц. Возраст выхода на пенсию в большинстве стран Европы — 65-67 лет.

Где самая маленькая пенсия в мире?

Согласно Глобальному пенсионному рейтингу за 2025 год, составленному американской некоммерческой организацией CFA Institute на основе данных по 47 странам, пенсионная система Индии считается одной из самых слабых в мире. Социальные выплаты обеспечивают всего четверть рабочего населения в 600 млн человек, а средняя пенсия составляет около $46 в месяц.

Какая пенсия в Турции?

На сегодняшний день возраст выхода на пенсию в Турции - 58 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Система пенсионного обеспечения в стране многоуровневая, включающая в себя как социальное страхование, так и частные пенсионные планы. Социальная пенсия обеспечивает около 85% работающего населения Турции. Складывается социальная пенсия из взносов работодателей от имени сотрудников и удержаний из зарплаты. По состоянию на 2026 год, средняя пенсия в стране составляет $ 160.

Какая пенсия в Китае?

В Китае мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины, работающие в офисах - в 55 лет и женщины, работающие на заводах - в 50 лет. В стране две пенсионных системы: одна для городских рабочих, а другая для сельских. На сегодняшний день, более 20% населения Китая, то есть 280 млн человек - пенсионеры. Пенсия в Китае обеспечивается либо государством, либо работодателями, либо в рамках частных пенсионных схем. Сегодня в Китае самая большая в мире система социального страхования: более миллиарда людей делают взносы в свои будущие пенсии. Средняя пенсия в стране составляет $ 390.

Какая пенсия в США?

В США, как и в Китае, пенсия складывается из социального обеспечения, предоставляемого государством, пенсионных планов работодателя и личных пенсионных накоплений. Большинство граждан Америки полагаются более чем на один источник пенсионного дохода. Пенсионный возраст в США наступает в 66-67 лет. Средняя пенсия в США составляет $1300.