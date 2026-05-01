Вестник Кавказа

Папа Римский поздравил Азербайджан с Днем независимости

Площадь Святого Петра и Рим
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поздравительное письмо направил Папа Римский президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем независимости Азербайджана.

Сегодня Папа Римский Лев XIV направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в нем понтифик поздравил азербайджанского лидера с Днем независимости Азербайджана.

Лев XIV пожелал Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана "солидарности и процветания".

"Молю Всемогущего вдохновить азербайджанцев на дальнейшее развитие своего общества"

– Папа Римский

Понтифик пожелал, чтобы они всегда стремились к миру, трудились на благо всех, заботились о достоинстве каждого и помогая тем, кому эта помощь необходима.

"Желаю Вашему превосходительству, лицам, ответственным за государственные дела, и всем Вашим соотечественникам божьего благословения"

– Лев XIV

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