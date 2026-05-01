Папа Римский поздравил Азербайджан с Днем независимости

Поздравительное письмо направил Папа Римский президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с Днем независимости Азербайджана.
Сегодня Папа Римский Лев XIV направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в нем понтифик поздравил азербайджанского лидера с Днем независимости Азербайджана.
Лев XIV пожелал Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана "солидарности и процветания".
"Молю Всемогущего вдохновить азербайджанцев на дальнейшее развитие своего общества"
– Папа Римский
Понтифик пожелал, чтобы они всегда стремились к миру, трудились на благо всех, заботились о достоинстве каждого и помогая тем, кому эта помощь необходима.
"Желаю Вашему превосходительству, лицам, ответственным за государственные дела, и всем Вашим соотечественникам божьего благословения"
– Лев XIV