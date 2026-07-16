В Турции заявили о возможности обменять рубли на лиры

В Турции рассказали о возможности обменять рубли на лиры. Проблем с приемом российской валюты в стране нет, однако процедуру необходимо осуществлять в лицензированных пунктах обмена.

Россияне, которые прибыли на отдых в Турцию, могут свободно обменять рубли на лиры в пунктах обмена валют, заявил Сердар Йерлиоглу, председатель Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов.

"Туристы из России могут без проблем обменять рубли на лиры или другую валюту в наших пунктах обмена, особенно в курортных областях. Процедура не отличается от долларов или евро"

– Сердар Йерлиоглу

По словам Йерлиоглу, россияне, однако, не пользуются этой возможностью, хотя никаких затруднений с конвертацией рублей нет.

При этом он отметил, что такая возможность есть в лицензированных пунктах обмена, тогда как в банках ситуация иная – там функционирует своя механика обмена валют.

По данным сотрудников пунктов обмена в Анталье, Измире и Стамбуле, рубли принимаются без ограничений, передает ТАСС.