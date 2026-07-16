В Иране назвали число жертв конфликта с конца июня

Минздрав ИРИ: жертвами ударов по Ирану стали 50 человек. Ранения получили не менее 500.

В Минздраве Ирана назвали число жертв эскалации конфликта с конца июня. По данным властей, погибли около 50 человек, не менее 500 получили ранения.

"В результате авиаударов с 27 июня по 18 июля более 500 человек получили ранения, а 50 человек погибли. Среди погибших - 5 женщин и 2 ребенка и подростка младше 18 лет. Среди раненых - 32 женщины и 18 детей и подростков"

– представитель Минздрава Ирана Хосейн Керманпур

Как отметил Керманпур, 460 пострадавших получили медицинскую помощь и выписаны из клиник. Врачебную помощь получают 37 человек.