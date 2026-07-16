Вестник Кавказа

Названа стоимость поставок газа из Азербайджана в 2026 году

Названа стоимость поставок газа из Азербайджана в 2026 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки газа из Азербайджана за первое полугодие составили 12,4 млрд куб м. Экспорт принес стране $4 млрд.

В первой половине года Азербайджан поставил зарубежным импортерам газа более чем на $4 млрд. Страна экспортировала свыше 12,4 млрд куб м  "голубого топлива". 

Как отметили в Государственном таможенном ведомстве АР, это на $437 млн меньше, чем за первое полугодие 2025 года. При этом в количественном выражении поставки выросли на 66 млн кубометров. 

Внешнеторговый оборот АР за первые месяцы года составил $24,6 млрд. Экспорт составил свыше $16 млрд.

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