Названа стоимость поставок газа из Азербайджана в 2026 году

Поставки газа из Азербайджана за первое полугодие составили 12,4 млрд куб м. Экспорт принес стране $4 млрд.

В первой половине года Азербайджан поставил зарубежным импортерам газа более чем на $4 млрд. Страна экспортировала свыше 12,4 млрд куб м "голубого топлива".

Как отметили в Государственном таможенном ведомстве АР, это на $437 млн меньше, чем за первое полугодие 2025 года. При этом в количественном выражении поставки выросли на 66 млн кубометров.

Внешнеторговый оборот АР за первые месяцы года составил $24,6 млрд. Экспорт составил свыше $16 млрд.