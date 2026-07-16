Иран атаковал цели в трех странах Ближнего Востока

Иранские СМИ сообщают о новых ударах по американским объектам в странах Ближнего Востока. На этот раз под обстрел попали три страны региона.

Иран нанес удары по целям, расположенным в трех странах Ближнего Востока. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.

По их данным, Исламская Республика выпустила ракеты по авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании, где находятся военные Соединенных Штатов.

Кроме того, целью ударов стала база ВВС "Принц Султан" в Эль-Хардже в Саудовской Аравии. Уточняется, что там находились заправщики, принадлежавшие США и помогавшие атаковать иранскую территорию.

Под обстрел также попали оружейные склады и несколько транспортных узлов в Кувейте, которыми пользуются американские военные.

Напомним, несколько дней назад Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что Вооруженные силы страны считают недвижимость президента США Дональда Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии законной целью для ударов.