Ираклий Кобахидзе заявил, что в европейских СМИ не осталось пространства для альтернативного мнения, а любые дискуссии задушены.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что европейские медиа переживают глубокий кризис, связанный с недопуском спикеров с отличной от мейнстримной повестки позицией.

"Ситуация в медиасфере тяжелейшая. Европейские СМИ закрыты для альтернативного мнения. Пространство для дискуссий практически отсутствует, и это одна из главных причин, почему затягивается пробуждение"

– Ираклий Кобахидзе

По словам политика, ситуация в европейском медиапространстве кардинально отличается от реалий начала 2000-х годов. В европейских медиа, по словам Кобахидзе, не осталось места для дискуссий.

Кобахидзе выразил надежду, что европейцы "очнутся", и ситуация начнет изменяться в сторону большего плюрализма мнений.