Вестник Кавказа

Кобахидзе заявил об отсутствии свободы слова в европейских медиа

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Ираклий Кобахидзе заявил, что в европейских СМИ не осталось пространства для альтернативного мнения, а любые дискуссии задушены.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что европейские медиа переживают глубокий кризис, связанный с недопуском спикеров с отличной от мейнстримной повестки позицией.  

"Ситуация в медиасфере тяжелейшая. Европейские СМИ закрыты для альтернативного мнения. Пространство для дискуссий практически отсутствует, и это одна из главных причин, почему затягивается пробуждение"

– Ираклий Кобахидзе 

По словам политика, ситуация в европейском медиапространстве кардинально отличается от реалий начала 2000-х годов. В европейских медиа, по словам Кобахидзе, не осталось места для дискуссий. 

Кобахидзе выразил надежду, что европейцы "очнутся", и ситуация  начнет изменяться в сторону большего плюрализма мнений.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.