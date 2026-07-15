США объявили о начале новой волны ударов по Ирану

Новая волна атак США на Иран началась чуть менее полутора часов назад. Соответствующую информацию уже подтвердили в Центральном командовании американских Вооруженных сил.

Военные Соединенных Штатов приступили к нанесению новой волны ударов по Ирану. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальных сетях.

Согласно информации, новая волна атак началась чуть менее полутора часов назад.

"Сегодня в 14:00 по восточному времени (21:00 мск) американские войска начали новую волну ударов по Ирану пятую ночь подряд"

– CENTCOM

В командовании подчеркнули, что новые удары наносятся с целью дальнейшего ослабления военного потенциала Исламской Республики.

Ранее сегодня в центральном штабе "Хатам аль-Анбия" ВС ИРИ сообщили, что Иран ответит США ударами по их военным базам на Ближнем Востоке, если американцы атакуют иранские объекты.