Открытый чемпионат по гребле и каноэ пройдет в Азербайджане

Азербайджанская столица примет открытый чемпионат по гребле и каноэ. Мероприятие пройдет при поддержке Бакинского городского управления молодежи и спорта и Федерации водных видов спорта АР.
На следующей неделе в Баку состоится открытый чемпионат по гребле и каноэ, сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта Азербайджана.
Уточняется, что мероприятие организовано Бакинским городским управлением молодежи и спорта совместно с Федерацией водных видов спорта.
Согласно информации, соревнования пройдут 20 июля на Бакинском бульваре.
Как сообщила пресс-служба Федерации, заявлено около 100 участников из Баку и Мингячевира.
Спортсменам предлагается соревноваться в нескольких дисциплинах на дистанции 500 метров: академическая гребля и каноэ – одноместные лодки, каяки – одноместные и двухместные лодки.
Также участники впервые будут соревноваться в смешанной дисциплине (микс), уточнили в пресс-службе.