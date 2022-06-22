Вестник Кавказа

Открытый чемпионат по гребле и каноэ пройдет в Азербайджане

Открытый чемпионат по гребле и каноэ пройдет в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская столица примет открытый чемпионат по гребле и каноэ. Мероприятие пройдет при поддержке Бакинского городского управления молодежи и спорта и Федерации водных видов спорта АР.

На следующей неделе в Баку состоится открытый чемпионат по гребле и каноэ, сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта Азербайджана.

Уточняется, что мероприятие организовано Бакинским городским управлением молодежи и спорта совместно с Федерацией водных видов спорта.

Согласно информации, соревнования пройдут 20 июля на Бакинском бульваре.

Как сообщила пресс-служба Федерации, заявлено около 100 участников из Баку и Мингячевира.

Спортсменам предлагается соревноваться в нескольких дисциплинах на дистанции 500 метров: академическая гребля и каноэ – одноместные лодки, каяки – одноместные и двухместные лодки.

Также участники впервые будут соревноваться в смешанной дисциплине (микс), уточнили в пресс-службе.

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