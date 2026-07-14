США и Иран обменялись массированными ударами на Ближнем Востоке

Минувшей ночью силы ВС США и КСИР обменялись массированными авиационными и ракетными ударами по военным базам и стратегическим объектам на территории Ближнего Востока.

Американские вооруженные силы нанесли очередную серию ударов по военным объектам в Иране. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В ведомстве заявили о поражении иранских командных центров, объектов ПВО, пусковых установок ракет и беспилотников. Целями также стали объекты береговой охраны в районе Ормузского пролива. Высокоточные удары зафиксированы в порту Бендер-Аббас.

После сообщений иранских СМИ о серии мощных взрывов в ряде городов страны силы КСИР нанесли ответный удар ракетами и дронами по авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте, заявив об уничтожении радара и пункта сбора американских солдат.

Также иранские военные нанесли удар по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, поразив системы связи, радиолокационный пункт и топливные склады, а силы ПВО республики заявили о ликвидации американского дрона MQ-9 над городом Эндимешк.

Представитель КСИР бригадный генерал Хоссейн Мохаммади подчеркнул, что операции Ирана сосредоточены на уничтожении наступательной инфраструктуры США по всему региону, отметив неспособность Вашингтона поддерживать текущий режим боевых действий и вести войну на истощение.