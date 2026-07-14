В МВФ оценили сроки восстановления нефтяного рынка

Два-три месяца потребуется для того, чтобы поставки нефти на мировой рынок восстановились даже при открытии Ормузского пролива. Новый виток эскалации ударит по рынку – возможности по купированию энергокризиса почти исчерпаны.

Поставки нефти из стран Ближнего Востока могут восстановиться до привычного уровня даже если Ормузский пролив будет открыт не раньше чем за два-три месяца, говорится в аналитической записке Международного валютного фонда (МВФ).

"Оценки со стороны (топливной) отрасли наводят на мысль, что уйдет два-три месяца, прежде чем сможет восстановиться значительная доля потоков нефти - после полного открытия этой водной артерии. Более долгосрочную обеспокоенность вызывает то, что затяжная приостановка добычи может вызвать перманентные потери"

– МВФ

К настоящему времени возможности по купированию энергетического кризиса, вызванного войной США и Израиля с Ираном, практически исчерпаны.

"Первоначальный удар смягчило то, что у энергетических рынков имелось пространство, позволившее сманеврировать и принять его. Напряженность в Ормузском проливе вновь обостряется, и это пространство теперь намного меньше"

– МВФ

Аналитики отмечают, что уже задействованы резервные мощности по добыче нефти, сокращен спрос, а запасы топлива истощены.

На этом фоне цены на нефть пока не ускорили рост, причина в том, что первоначальный удар весной удалось смягчить.

"Почему цены не взлетели выше? Ответ заключается в комбинации факторов, которая помогла смягчить первоначальный удар. Однако значительная часть этих возможностей уже исчерпана"

– МВФ

Быстрое восстановление предложения на нефтяном рынке имеет жизненно важное значение для того, чтобы мировой экономике не был нанесен дальнейший ущерб.