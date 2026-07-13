Вестник Кавказа

В Шуше завершил работу IV Глобальный медиафорум

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане подошел к концу двухдневный IV Глобальный медиафорум, объединивший в городе Шуша представителей 54 стран для обсуждения путей укрепления доверия и продвижения мира.

В азербайджанском городе Шуше завершает свою работу двухдневный IV Глобальный медиафорум, собравший около 160 участников из 54 стран мира. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Площадка объединила представителей 30 международных информационных агентств, более 60 ведущих медиаструктур, а также около 10 международных организаций и компаний.

В первый день президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с участниками и ответил на их вопросы. Затем гости посетили Мемориал Ходжалинского геноцида, Парк Победы в Ханкенди и ознакомились с восстановительными работами на территории города.

Второй день был посвящен панельным сессиям и интерактивным дискуссиям по вопросам информационной безопасности, медиаэтики и международного сотрудничества.

Участники обсудили глобальную информационную среду, борьбу с дезинформацией, а также возможности и вызовы, создаваемые искусственным интеллектом для современной индустрии.

Напомним ранее 13 июля в Шуше состоялось официальное открытие этого мероприятия, нацеленного на выработку совместных решений в сфере массовых коммуникаций.

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