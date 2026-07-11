Ильхам Алиев: Формат 3+3 – основа развития всего региона

Азербайджанский президент заявил о том, что формат сотрудничества "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Иран, Россия, Турция) должен заниматься вопросами всего региона, став основой для его развития.

Формат участия Азербайджана, Армении, Грузии, а также Ирана, России, Турции в рамках "3=3" должен охватывать все вопросы сотрудничества в регионе, такое заявление сделал президент АР Ильхам Алиев.

Об этом он сказал в рамках выступления на открытии IV Шушинского Глобального медиафорума.

"Я думаю, на сегодняшнем этапе важно, чтобы это было полноценное сотрудничество с очень четкой повесткой. Чтобы это не было очередной Минской группой (ОБСЕ), которая бы, как зонтик, занималась вопросами Азербайджана и Армении. Нет, мы должны заниматься вопросами всего региона"

– Ильхам Алиев

Как подчеркнул президент Азербайджана, важно, чтобы это было шестистороннее партнерство, с равным участием каждой страны региона.

В Баку считают эту концепцию основой, отметил Ильхам Алиев.

"Если будет такое же восприятие и в других столицах, то, я думаю, и встреча, как минимум на уровне министров иностранных дел, будет востребована"

– Ильхам Алиев

Напомним, ранее с подобной инициативой также выступил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Грузия заявила, что не планирует участвовать в этой региональной инициативе.