Генсек ООН обеспокоен новой эскалацией на Ближнем Востоке

В ООН отреагировали на очередную эскалацию на Ближнем Востоке. Генсек организации отметил, что США и Ирану нужно срочно вернуться за стол переговоров.

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен возобновлением военного действий на Ближнем Востоке. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 12 июля официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен серьезной эскалацией и возобновившимся военным противостоянием в заливе, включая иранские атаки на суда в Ормузском проливе, нападения США на Иран и атаки Ирана по целям в соседних государствах. Эти нападения должны прекратиться"

– Стефан Дюжаррик

Генсек ООН призывает все стороны к максимальной сдержанности и просит предпринять немедленные шаги по деэскалации.

Гутерриш предупредил, что возобновление полномасштабных боевых действий на Ближнем Востоке чревато катастрофическими последствиями не только для жителей региона, но и для мира и безопасности всего мира.

"Генеральный секретарь вновь отмечает, что возвращение к полномасштабным боевым действиям будет иметь катастрофические последствия для народов региона, международного мира и безопасности и мировой экономики"

– представитель генсека

Гутерриш также обратился к США и Ирану с призывом срочно вернуться за стол переговоров и разрешать противоречия посредством дипломатии.

Напомним, в ночь с 11 на 12 июля США вновь атаковали военные цели на территории Ирана, а КСИР в ответ обстрелял ракетами американские объекты в странах Персидского залива. Обмен ударами стал третьим за эту неделю.