Турция решила повременить с банком НАТО - СМИ

Оценив все стратегические и технические перспективы создания банка НАТО по обороне, безопасности и устойчивости, соответствующие ведомства Турции решили перенести участие страны в инициативе на более поздний срок.

Турция отказалась от первоначальной идеи принять активной участие в создании Банка НАТО по обороне, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), учредить который решили на прошедшем в Анкаре саммите НАТО ряд стран - членов альянса, сообщил турецкий телеканал CNN Türk.

Официально решение пока не комментируется, однако известно, что оно было принято после реальных стратегических и технических оценок всех плюсов и минусов такой структуры, проведенных соответствующими ведомствами страны, передает ТАСС.

Инициатива создания новой финансовой структуры на саммите была активно поддержана Албанией, Бельгией, Грецией, Канадой, Латвией, Люксембургом, Румынией и Украиной.

Предполагается, что штаб-квартира DSRB будет находиться в канадском Монреале, а заниматься консорциум будет финансированием военных проектов, связанных с Украиной, говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что на прошедшем в Анкаре саммите НАТО обсуждалось множество тем, были сделаны разные заявления, а практические итоги отражены в совместной декларации 32 лидеров, которая оказалась весьма краткой, но зафиксировала ключевые политические ориентиры альянса. Союзники подтвердили "жесткую приверженность коллективной обороне" по статье 5 устава альянса ("нападение на одного - это нападение на всех") и охарактеризовали Россию как "долгосрочную угрозу" евроалантической безопасности.