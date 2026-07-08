"Было много любви": Европа рада, что Трамп не сорвал саммит НАТО

На прошедшем в Анкаре саммите НАТО обсуждалось множество тем, были сделаны разные заявления, а практические итоги отражены в совместной декларации 32 лидеров.

Итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре оказалась весьма краткой, но зафиксировала ключевые политические ориентиры альянса. Союзники подтвердили "жесткую приверженность коллективной обороне" по статье 5 устава альянса ("нападение на одного — это нападение на всех") и охарактеризовали Россию как "долгосрочную угрозу" евроалантической безопасности, одновременно подчеркнув подход "сдерживания и обороны на 360 градусов".

Из этих положений следует, что США все-таки будут помогать Европе в случае ее прямого конфликта с Россией, причем Вашингтон солидарен с европейскими оценками РФ.

В документе также отражен рост оборонных расходов. На саммите были заключены новые военные контракты примерно на $50 млрд. Их цель - увеличить вклад Европы в обеспечение безопасности НАТО. Альянс фиксирует переход к "модернизированному альянсу", где "европейские союзники и Канада… берут на себя большую ответственность". Новая модель НАТО предполагает снижение вовлеченности США, которые, судя по всему, будут делать акцент на Иране и Китае.

Отдельным блоком закреплена поддержка Украины: страны НАТО обязались выделить 70 млрд евро военной помощи в 2026 году и сохранить сопоставимый уровень в 2027 году, при этом вопрос членства Украины в альянсе в декларации не упоминается. На встрече с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Киеву лицензии на производство систем ПВО Patriot. В то же время очевидно, что основная часть финансирования будет идти от Европы. США при Трампе будут предоставлять оружие Европе по схеме PURL, а ЕС - передавать его Украине.

Ввиду большого внимания к вопросу Трампа и хозяина саммита, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в декларации уделено внимание Ближнему Востоку. Безопасность НАТО должна быть ориентирована на 360 градусов, то есть охватывать не только Восточную Европу, но и юг и юго-восточный фланг. Отдельно затрагивается тема Ирана. Последний "никогда не должен обладать ядерным оружием" и должен соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе, объявили лидеры альянса.

Важным нововведением стала принятая стратегия углубленного сотрудничества НАТО по ВПК: альянс намерен наращивать производственные мощности, ускорять закупки и внедрение технологий, проводить учения для проверки готовности промышленности к резкому росту выпуска вооружений, а также активнее вовлекать частный сектор. Для этого создаются специальные механизмы координации, включая цифровой "портал НАТО для промышленности" и сеть для объединения производителей и свободных мощностей, что отражает курс на долгосрочную милитаризацию и индустриальную мобилизацию блока.

Если же говорить не о декларативных итогах саммита, то в центре внимания были взаимоотношения Трампа и европейских коллег. Трамп в свое речи дал понять, что он "очень зол на НАТО" за то, что США платят миллиарды и защищают Европу, а последняя не хочет помогать Вашингтону в Иране и не идет на уступки по Гренландии. Но очень скоро в той же речи Трамп перешел к более веселому и деловому тону, выразил желание добиться большего признания роли США в НАТО и успокоил тех, кто считает, что США бросят Европу: "Мы хотим оставаться с вами".

Немецкий канцлер Фридрих Мерц дал понять, что чувства президента все-таки не стали главной темой саммита, и сконцентрировал внимание на беспрецедентном росте инвестиций в оборону Германии. "Мы предприняли эти масштабные усилия. И мы делаем это не для того, чтобы кому-то оказать услугу. Скорее, это делается для укрепления нашей собственной безопасности", - заявил Фридрих Мерц.

Встревоженные до саммита "скверным настроением" Трампа и его желанием наказать европейцев западные СМИ после встречи в Анкаре вздохнули с облегчением.

Главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер заметил, что саммит подтвердил формальную сплоченность альянса, несмотря на критику Дональда Трампа. Лидеры вновь заявили о "железной приверженности коллективной обороне по статье 5" и пообещали Украине помощь и поддержку. При этом документ не содержит прежнего обещания о членстве Украины, отражая позицию Трампа, который также добивается перераспределения ответственности в пользу Европы. В целом, по мнению Эрлангера, итоговая декларация фиксирует переход к "модернизированному альянсу", где Европа берет на себя больше ответственности. Цель состоит в том, чтобы "сделать Европу сильнее в рамках более сильного НАТО".

Немецкое издание Tagesschau назвалj саммит "примирительным". Автор отмечает, что встреча в Анкаре прошла в атмосфере резких контрастов — от начальной "вербальной эскалации" со стороны Трампа до демонстративного единства в финале. Несмотря на претензии США ("мы платим слишком много… это несправедливо") и агрессивные заявления о союзниках и Иране, лидеры подтвердили принцип "нападение на одного — это нападение на всех", а к концу встречи заговорили даже о "огромной любви" и "чувстве единства". Про "любовь" сказал Трамп на встрече с Зеленcким: "В той комнате царила огромная любовь. Очень умные люди. И в их сердцах много добра. Ничего плохого. Только хорошее". Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил "великое чувство единства".

Tagesschau констатирует, что европейская составляющая НАТО растет, а на 2026 и 2027 годы Украине выделено около 140 млрд евро военной помощи. Немецкое издание довольно тем, что, несмотря на первоначальную критику ЕС, "Трамп не полностью сорвал саммит". Фридрих Мерц тоже остался доволен.

"Канцлер ФРГ вернулся в Берлин довольным. Ранее он выдвинул фразу о необходимости "духа Анкары" и поделился ею со своими коллегами во время рабочей сессии. Судя по результатам, по крайней мере, во время обсуждений не появилось ни одного по-настоящему зловещего призрака", - говорится в публикации.

Турецкие издания обратили внимание на подтверждение роли статьи 5, поддержку Украины, перераспределение ответственности от США к ЕС, но сделали особый акцент на роли Турции. Саммит НАТО в Анкаре, по версии Daily Sabah, стал "дипломатической победой" Турции и лично Реджепа Тайипа Эрдогана, подчеркнув рост роли республики как глобального игрока и ключевого посредника внутри альянса: особое значение имели переговоры Эрдогана с Трампом, который даже признал, что приехал "потому что хозяином был Эрдоган". Сам турецкий лидер отметил ценность того, что глава Белого дома подчеркнул "важность нашей дружбы".

Анкара добилась символических и частично практических уступок — сигналов о снятии санкций CAATSA и возможных поставках F-35, а также расширила военно-техническое сотрудничество с рядом стран. Все это подается турецким изданием как результат "лидерской дипломатии" и доказательством того, что Турция "является способным организатором, чьи дипломатические усилия приносят плоды".

Сам Эрдоган назвал встречу "историческим саммитом", который закладывает "основу более сильного НАТО" и "будет формировать наше общее будущее", акцентируя, что Турция — один из ключевых столпов альянса: "мы обладаем второй по величине сухопутной армией НАТО" и "находимся впереди многих союзников" по оборонным возможностям.

Несмотря на эксцентричное поведение Трампа и напряженность, саммит завершился на ноте "единства" и "любви", а главным итогом стало укрепление международного статуса Анкары и ее роли как незаменимого участника евроатлантической безопасности, заключает Daily Sabah.