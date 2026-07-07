Азербайджан, Иордания и Турция могут реализовать совместные проекты

Азербайджан, Иордания и Турция имеют потенциал для реализации совместных проектов, связанных с транспортными маршрутами, заявил глава МИД АР на брифинге.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом ас-Сафади сообщил о том, что имеется потенциал для реализации совместных проектов Азербайджана, Иордании и Турции.

На встрече в Баку с иорданской делегацией обсуждалось развитие сотрудничества в сфере транспорта и логистики.

Прежде всего Байрамов отметил, что при непосредственном участии Азербайджана реализуются масштабные проекты по поставкам энергоресурсов из Каспийского региона на мировые рынки, для чего используются нефте и газопроводы, железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

"Все эти проекты проходят через Грузию и Турцию. В то же время в новых региональных условиях страны Ближнего Востока и Средиземноморья активно развивают новые транспортные маршруты. Иордания также ведет подготовительную работу по реализации ряда проектов в направлении Турции. Мы считаем, что Азербайджан, Иордания и Турция обладают значительным потенциалом для реализации совместных проектов"

– Джейхун Байрамов

Также министр отметил возрастающую роль Среднего Коридора (ТМТМ).

"Мы наблюдаем устойчивый рост значения Среднего коридора. Азербайджан активно развивает транспортную и энергетическую инфраструктуру, обеспечивая поставки энергоресурсов"

– Джейхун Байрамов

С прошлого августа азербайджанский газ поставляется в Сирию, которая граничит с Иорданией, что открывает новые возможности для сотрудничества.

"Азербайджанские энергоресурсы уже поступают в страну, граничащую с Иорданией, и Азербайджан участвует в реализации соответствующих проектов. Мы считаем, что и в этом направлении между Азербайджаном и Иорданией открываются весьма широкие перспективы сотрудничества"

– Джейхун Байрамов