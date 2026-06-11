Иран предложил Армении стать транзитером энергии

Армения с учетом ее географического положения вскоре может стать крупным транзитным звеном в энергетической сфере региона, заявил посол Ирана в Армении Халил Ширголами.

Армения благодаря своему географическом положению может стать уникальным транзитным звеном в энергетической сфере, заявил сегодня посол Ирана в Армении Халил Ширголами.

"Учитывая, что соседом Армении является Иран, занимающий третье место в мире по запасам нефти и газа, а на севере находится Россия - одна из ведущих энергетических держав, весь потенциал региона, дополняя друг друга, может превратить Армению в уникальное транзитное звено в энергетической сфере"

- Халил Ширголами

Сейчас Ереван и Тегеран обсуждают расширение сотрудничества в энергетике. Это касается новых идей и программ в нефтегазовой отрасли, а также сотрудничества в транспортировке и транзите энергоресурсов, отметил дипломат, передает Sputnik Армения.

Иран прочит Армении принципиально новое место в сфере транзита энергоносителей, что позволит стране значительно укрепить свой энергетический потенциал.

Напомним, ранее мы писали: власти Армении и Ирана провели встречу, посвященную развитию транспортной инфраструктуры. В фокусе внимания сторон оказались вопросы, связанные с расширением коммуникаций. Представитель Армении выразил надежду на рост торговых связей после модернизации пропускных пунктов.