Вестник Кавказа

Армения сможет покупать газ у Азербайджана и Ирана

Армения сможет покупать газ у Азербайджана и Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване сообщили, что при росте цен на российский газ, республика сможет покупать газ у Азербайджана, Ирана, Туркменистана.

Армения, в случае роста цен на российский газ, сможет заменить его азербайджанским, иранским или туркменским, такое заявление сделал сегодня на брифинге председатель Комиссии по регулированию государственных услуг Армении Месроп Месропян.

"В регионе есть альтернативы (российскому газу - ред.) - Азербайджан, Туркменистан или Иран. Все возможные страны, которые продают газ и чья инфраструктура позволяет нам покупать газ у этих стран, мы, естественно, будем у них покупать"

– Месроп Месропян

Он уточнил, что в республике треть электроэнергии вырабатывает на ТЭС, поэтому рост цен на газ будет для Армении чувствительным.

В настоящее время газ поступает в Армению из России, цены не менялись и не могут измениться до конца года, однако в будущем их пересмотр возможен, считают в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

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