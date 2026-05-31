В Армении заявили, что пересмотра цен на газ из РФ нет

Министр территориального управления и инфраструктур Армении сообщил, что поставки газа из России продолжаются без перебоев, никакого пересмотра цен не предвидится.

Поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме, такое заявление сделал министр территориального управления и инфраструктуры РА Давид Худатян.

Он уточнил, что от российской стороны Ереван не получал уведомлений о пересмотре цен на газ.

"Какого-либо нового развития по вопросу поставок и цен на газ нет. Мы интенсивно и очень хорошо работаем с нашими коллегами из "Газпрома". Изменений нет. Газ получаем по действующему графику и ценам"

– Давид Худатян

По его словам, до следующего года изменений в цене не предвидится, так как тариф на получаемый из РФ газ установлен в соглашении до начала 2027 года.

Тем не менее, Худатян допустил вариант того, что Россия поднимет цены.

"Все в мире возможно, не могу сказать, возможно или нет. Но официального сообщения о пересмотре цены нет"

– Давид Худатян