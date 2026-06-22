Армения и Иран обсудили развитие транспортных коммуникаций

Ереван и Тегеран обсудили развитие транспортных коммуникаций и перспективы торговых связей.
Власти Армении и Ирана провели встречу, посвященную развитию транспортной инфраструктуры. В фокусе внимания сторон оказались вопросы, связанные с расширением коммуникаций.
Ереван представлял замглавы Минэкономики страны Эдгар Закарян, со стороны Тегерана на встречу присутствовал замминистра дорог ИРИ Реза Акбари.
Стороны акцентировали внимание на вопросе дорожных выплат для пересекающих границу машин. Кроме того, Ереван и Тегеран обсудили работу таможенных выплат.
Представитель Армении выразил надежду на рост торговых связей после модернизации пропускных пунктов.
Отметим, что торговля двух стран за первые четыре месяца выросла почти на 7%, суммарно страны наторговали друг с другом на $237,4 млн.