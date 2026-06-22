Вестник Кавказа

Пезешкиан: эффективность переговоров США и Ирана зависит от выполнения договоренностей

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
Прогресс в переговорах между Вашингтоном и Тегераном напрямую связан с выполнением сторонами обязательств, такое заявление сделал президент Ирана.

Продвижение в переговорном процессе между США и Ираном будет зависеть от исполнения сторонами взятых на себя обязательств, такое мнение выразил в соцсети X президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

"Эффективность переговоров зависит от полной приверженности согласованным обязательствам и их точного выполнения. Прогресс на этом пути будет измеряться практическим соблюдением принятых обязательств"

– Масуд Пезешкиан

Он добавил, что заявления Белого дома, которые выходят за рамки согласованных договоренностей, не помогают переговорам продвинуться.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что подготовлен новый этап переговоров на высоком уровне. Участие в нем примут представители Иран, США, Пакистана и Катара.

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