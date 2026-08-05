Путин заявил о планах развивать партнерские связи России и Пакистана

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем независимости премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу и президенту Асифу Али Зардари, отметив продолжение совместной работы по наращиванию партнерских связей. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, что продолжим конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию всего комплекса партнерских связей на благо дружественных народов России и Пакистана, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности"
- Владимир Путин
Напомним, ранее посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи сообщил, что премьер-министр Шахбаз Шариф совершит визит в РФ осенью. В ходе поездки, которая была перенесена с марта из-за эскалации на Ближнем Востоке, стороны планируют подписать 8-10 соглашений, включая дорожную карту в сфере экономики.