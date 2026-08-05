Вестник Кавказа

Путин заявил о планах развивать партнерские связи России и Пакистана

Путин заявил о планах развивать партнерские связи России и Пакистана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин заявил о намерении продолжить наращивание партнерских связей с Пакистаном в поздравлении лидерам страны по случаю Дня независимости республики.

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем независимости премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу и президенту Асифу Али Зардари, отметив продолжение совместной работы по наращиванию партнерских связей. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

​"Уверен, что продолжим конструктивную совместную работу по дальнейшему наращиванию всего комплекса партнерских связей на благо дружественных народов России и Пакистана, в интересах упрочения международной безопасности и стабильности"

- Владимир Путин

​Напомним, ранее посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи сообщил, что премьер-министр Шахбаз Шариф совершит визит в РФ осенью. В ходе поездки, которая была перенесена с марта из-за эскалации на Ближнем Востоке, стороны планируют подписать 8-10 соглашений, включая дорожную карту в сфере экономики.

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