США выступают против военного присутствия Израиля в Ливане – СМИ

В Вашингтоне ждут, что Израиль будет действовать в рамках соглашения и выступают против присутствия в Ливане израильских военных, пишет Axios.

Возможное долгосрочное военное присутствие Израиля в Ливане вызывает недовольство в Вашингтоне, оно идет вразрез с заключенным в июне рамочным соглашением, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.

Ранее о планах сохранить военное присутствие в Ливане заявил глава израильской Минобороны Исраэль Кац.

"Соединенные Штаты ожидают, что все стороны будут действовать в соответствии с принятым ими рамочным соглашением… Постоянное военное присутствие на юге Ливана не соответствует обязательствам, обозначенным в соглашении, а также долгосрочному миру и безопасности обоих государств"

– источник в Госдепартаменте

Собеседник журналиста подчеркнул, что Соединенные Штаты "полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Ливана".

Заявление Каца о том, что военные Израиля будут оставаться на юге Ливана "идет вразрез с обязательствами, которые взяло на себя израильское правительство", считают в Белом доме, отмечает Равид.

"Рамочное соглашение четко обозначает основанный на условиях путь поэтапной передислокации, увязываемый с подтвержденным разоружением "Хезболлы" и демонтажем ее инфраструктуры. Вооруженные силы Ливана реализуют первые пилотные зоны, а Соединенные Штаты продолжат поддерживать полную реализацию этого процесса"

– источник в Госдепартаменте