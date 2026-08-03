Годовая инфляция в РФ остается на уровне 6,05%

Минэкономразвития РФ сообщает, что годовая инфляция в стране в период с 4 по 10 августа была зафиксирована на уровне 6,05%.

Годовая инфляция в России с 4 по 10 августа фиксируется на уровне 6,05%, говорится в отчете Минэкономразвития РФ, посвященном текущей ценовой ситуации.

При этом отмечается, что цены в этот период в секторе непродовольственных товаров снизились на 0,07%.

Стоимость продовольствия же стала меньше 0,04%, значительно ускорилось снижение цен на овощи и фрукты, рассказали в ведомстве.

"За неделю с 4 по 10 августа 2026 года цены снизились на 0,06%. На продовольственные товары динамика цен составила 0,04%, в том числе ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 1,06%), на остальные продукты питания цены изменились на 0,14%. В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,07%"

— отчет Минэкономразвития РФ

Также в отчете говорится о том, что в секторе наблюдаемых услуг снижение зафиксировано на 0,14%.

Все показатели уточнены с учетом вышедших данных Росстата, пояснили в Минэкономразвития.