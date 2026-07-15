Турецкая инфляция в июле снизилась до 31,75%

В Турции в июле рост потребительских цен замедлился до 31,75% в годовом выражении по сравнению с 32,11% в июне, следует из отчета государственного статистического института Turkstat.

Инфляция Турции в прошлом месяце замедлилась до рекордных показателей с марта текущего года и достигла 31,75%, говорится в отчете статистического института республики Turkstat.

Отмечается, что в июне рост потребительских цен составлял 32,11%.

Также, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, который приводит Trading Economics, инфляция в июле должна была составить 31,8%.

Согласно данным статистики, увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги также несколько замедлилось – до 40,32% в июле с 45,14% в июне.

Аналогичная тенденция наблюдается и в снижении цен на транспортные услуги – до 30,83% с 31,15%.

Кроме того, говорится в отчете Turkstat, "сократились темпы роста цен на алкоголь и табачные изделия, телекоммуникационные и образовательные услуги".

Однако, по данным статистики, наблюдается подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков: в июле показатель вырос с 35,45% до 37,53% по сравнению с месяцем ранее, а также дороже стали одежда и обувь – до 16,48% с 14,18%.

Тем не менее, "рост цен производителей в Турции в прошлом месяце замедлился до 27,83% в годовом выражении с 28,09% в июне и до 1,52% с 1,8% в помесячном выражении".