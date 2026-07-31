Вестник Кавказа

Иран и Оман почти договорились по Ормузу – Аракчи

Набережная Маската
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Ирана заявил о том, что переговоры между Ираном и Оманом по теме судоходства в Ормузе вышли на завершающую стадию.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о прогрессе в переговорах с Оманом по Ормузскому проливу.

Он представил отчет о текущем состоянии переговоров между Тегераном и Маскатом, указал на наличие прогресса и заявил, что переговоры находятся на завершающей стадии и приближаются к окончанию.

Агентство Fars со ссылкой на источник в иранской переговорной команде в то же время пишет, что Исламская Республика не намерена открывать пролив, пока "США продолжают свои враждебные действия".

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