Трамп отменил мощный удар по Ирану ради сделки

Президент США Дональд Трамп рассказал, что дал согласие на отмену готовившегося сильного удара по Ирану, чтобы стала возможной сделка с Тегераном.

Американский президент принял решение не совершать уже запланированный удар по Ирану, чтобы не потерять шанс на заключение сделки с ИРИ, об этом сообщил сам Дональд Трамп.

По его словам, США сейчас полностью готовы к беспрецедентным боевым действиями такого размаха, какого не было с Второй мировой войны.

"Несмотря на это, Иран и другие ближневосточные страны попросили нас воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры сделки"

– Дональд Трамп

Глава государства уточнил, что эта сделка подразумевала бы оперативное и безусловное открытие Ормузского пролива, а также ликвидацию ядерной угрозы, которая могла бы исходить от Исламской Республики.

Президент пояснил, что в ответ на просьбу он решил не наносить уже согласованный удар. Сделав это, он, по его же словам, руководствовался интересами мира, а также самого Ирана, его "выживания и процветания". Однако, добавил, непременным условием при этом является заключение сделки.

Трамп также сообщил, что Израиль "разделяет приверженность" такому курсу.