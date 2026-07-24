Застройку Сочи будет контролировать спецкомиссия

В курортном Сочи вскоре начнет работать специальная комиссия, которая будет контролировать городскую застройку – она будет оперативно выявлять любые отклонения застройщиков от требований законодательства.

В курортном Сочи создается специальная градостроительная комиссия, которая будет контролировать возведение городских строительных объектов, сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

"В Сочи в усиление нашего законодательного щита создаем специальную комиссию по градостроительной деятельности. Это решение полностью лежит в правовом русле и соответствует последовательной политике по наведению порядка и контролю в сфере городской застройки"

- Андрей Прошунин

Механизм работы будущей комиссии будет обсуждаться различными городскими структурами, заинтересованными в оперативном выявлении любых отклонений от требований законодательства. Ее задача – требовать у нарушителей компенсировать причиненный курорту ущерб, - подчеркнул Прошунин.

Комиссия начнет работать сразу после утверждения всех необходимых для этого нормативно-правовых актов, добавил градоначальник.