Застройку Сочи будет контролировать спецкомиссия

В курортном Сочи создается специальная градостроительная комиссия, которая будет контролировать возведение городских строительных объектов, сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.
"В Сочи в усиление нашего законодательного щита создаем специальную комиссию по градостроительной деятельности. Это решение полностью лежит в правовом русле и соответствует последовательной политике по наведению порядка и контролю в сфере городской застройки"
- Андрей Прошунин
Механизм работы будущей комиссии будет обсуждаться различными городскими структурами, заинтересованными в оперативном выявлении любых отклонений от требований законодательства. Ее задача – требовать у нарушителей компенсировать причиненный курорту ущерб, - подчеркнул Прошунин.
Комиссия начнет работать сразу после утверждения всех необходимых для этого нормативно-правовых актов, добавил градоначальник.