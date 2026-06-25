Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

Иньяцио Кассис побывает с визитом в Азербайджане на следующей неделе. После этого он отправится в Туркменистан.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в начале августа совершит визит в Азербайджан в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом информирует 31 июля швейцарский МИД.

В ходе поездки в Азербайджан Кассис проведет переговоры, посвященные вопросам двусторонних отношений, мирному процессу на Южном Кавказе и роли председательства Швейцарии в ОБСЕ в регионе.

После Азербайджана он отправится в Туркменистан.

Согласно информации, Кассис посетит Азербайджан и Туркменистан 4-5 августа.