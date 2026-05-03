Вестник Кавказа

Байрамов и генсек ОБСЕ обсудили события на Южном Кавказе

Байрамов и генсек ОБСЕ обсудили события на Южном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Азербайджана провел встречу с генсеком ОБСЕ. Стороны поговорили о ситуации на Южном Кавказе и взаимодействии между республикой и ОБСЕ.

В Польше 25 июня состоялась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанского МИД.

Стороны обсудили события на Южном Кавказе и взаимодействие Баку с ОБСЕ.

В ходе беседы руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства обратил внимание на кардинально изменившиеся реалии в регионе, а также перспективы нормализации отношений, примирения и сотрудничества.

"Министр подчеркнул, что для достижения устойчивого мира необходимо решать остающиеся проблемы, одновременно развивая диалог и укрепляя доверие в целях обеспечения долгосрочной безопасности и процветания на всем Южном Кавказе"

– МИД АР

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