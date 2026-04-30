Пашинян принял генсека ОБСЕ

Никол Пашинян провел встречу с Феридуном Синирлиоглу. Генсек ОБСЕ отметил достижения правительства Пашиняна в контексте безопасности в регионе.

Глава правительства Армении Никол Пашинян провел встречу с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

Пашинян отметил важность развития контактов между Ереваном и ОБСЕ. В частности, через реализацию программ, направленных на укрепление потенциала Армении. 

Синирлиоглу заявил, что Армения прогрессирует на пути к нормализации. По словам генсека ОБСЕ, Ереван является примером стабильности в неспокойном регионе, что свидетельствует об успехах Никола Пашиняна и его команды. 

Стороны обсудили вопросы по линии взаимодействия Ереван-ОБСЕ. Также были затронуты актуальные региональные проблемы. В частности, в фокусе внимания оказались вопросы деблокирования транспортных коммуникаций.

