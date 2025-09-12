Армения будет поэтапно размещать своих пограничников на границе с Ираном и Турцией

Власти Армении, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, намерены постепенно увеличивать процент армянских пограничников на границах с Турцией и Ираном.
Ереван планирует постепенно размещать армянских пограничников на новых отрезках границы с Ираном и Турцией, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он уточнил, что армянская сторона платит пограничникам из России за охрану границы.
Пашинян также сообщил, что Москва несколько раз ставила вопрос о повышении этих сумм, так как нынешних объемов не хватает для осуществления соответствующей работы.
"По мере роста ресурсов армянские пограничники могли бы брать под контроль больше участков границы, а российские партнеры могли бы продолжать работать в рамках той суммы, которая приемлема для Армении"
– Никол Пашинян