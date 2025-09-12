Вестник Кавказа

Армения будет поэтапно размещать своих пограничников на границе с Ираном и Турцией

Армения будет поэтапно размещать своих пограничников на границе с Ираном и Турцией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, намерены постепенно увеличивать процент армянских пограничников на границах с Турцией и Ираном.

Ереван планирует постепенно размещать армянских пограничников на новых отрезках границы с Ираном и Турцией, такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он уточнил, что армянская сторона платит пограничникам из России за охрану границы.

Пашинян также сообщил, что Москва несколько раз ставила вопрос о повышении этих сумм, так как нынешних объемов не хватает для осуществления соответствующей работы.

"По мере роста ресурсов армянские пограничники могли бы брать под контроль больше участков границы, а российские партнеры могли бы продолжать работать в рамках той суммы, которая приемлема для Армении"

– Никол Пашинян

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
890 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.