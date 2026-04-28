Правительство Армении одобрило соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Индонезией

Ереван одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Теперь документ должен пройти утверждение в парламенте.

Армения одобрила ратификацию соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Об этом на своем сайте сообщило правительство Армении.

"Ратифицировать Соглашение "О свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезия, с другой стороны", подписанное 21 декабря 2025 года"

– Правительство Армении

Утвержденный 30 апреля проект теперь поступит на ратификацию в парламент Армении. После одобрения депутатами документ передадут на подпись президенту страны.

В обосновании законопроекта министр экономики Армении Геворг Папоян указал, что цель соглашения заключается в упрощении торговли, снижении барьеров и поощрении экономического сотрудничества.

"Ожидается, что соглашение значительно повысит конкурентоспособность товаров государств - членов ЕАЭС на индонезийском рынке, тем самым увеличив экспорт товаров в Индонезию и активизировав торгово-экономическое сотрудничество"

- Правительство Армении

Отметим, что само соглашение подписали 21 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге. По оценке Евразийской экономической комиссии, новые условия затронут взаимную торговлю на сумму около $3 млрд. Индонезия снизит ввозные пошлины на 90% товаров из стран союза, что должно способствовать удвоению товарооборота между государствами в ближайшие три-пять лет.