Пезешкиан: Безопасность Ближнего Востока зависит от совместных усилий стран региона

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что морская блокада Ирана противоречит интересам стран Персидского залива, а безопасность в акватории может быть обеспечена, только если государства региона будут сотрудничать. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Безопасность этого стратегически значимого района может быть обеспечена только при условии сотрудничества стран региона"

- Масуд Пезешкиан

Он также отметил, что США используют ограничение морских путей в качестве нового инструмента давления на Иран. По его словам, подобные действия не помогут США добиться своих целей и прямо противоречат международному праву.

"Сегодня наши враги, скорректировав свой подход, прибегли к стратегии морской блокады и ограничения работы морских торговых путей в качестве нового инструмента давления на правительство и народ Ирана. Любая попытка ввести морскую блокаду и ограничения противоречит международному праву, интересам стран региона, глобальному миру и стабильности и не будет иметь никакого эффекта"

- Масуд Пезешкиан

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Попытки мирного урегулирования провалились 11 апреля на безрезультатных переговорах в Исламабаде, после чего 13 апреля ВМС США приступили к морской блокаде Исламской Республики. В настоящее время стороны соблюдают режим перемирия и ведут переговоры.